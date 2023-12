Võru Tarbijate Ühistu hääletab ühistu juhtide vastu nõude esitamise üle. Nõude suurus võib ulatuda miljoni euroni

Ühistu ühte liiget esindav vandeadvokaat Marko Karjak ütles väljaandele, et situatsioon on üsna silmapaistev, sest ühistu on nõude esitamisega venitamisega kaotanud juba suuri summasid.

Kahtlustus on asjaga seotud isikutele ammu juba esitatud, kuid kahju kannataja ise oma raha tagasi küsima ei kiirusta. „Nii on kuni paarsada tuhat eurot aegumise tõttu tõenäoliselt juba tuulde lastud,“ ütles vandeadvokaat ning lisas, et taoline viivitamine ei ole liikmete huvides.

Karjaki sõnul saab taoline seis tekkida vaid ühistulise vormi puhul, kus sajad lihtliikmed ei tunneta end piisavalt vara kaasomanikuna ning on harjunud kergel käel volitama mõnd juhtkonna liiget enda eest otsuseid tegema.

Üks kahtlustuse saanutest on Võru TÜ juht ja endine Võru maavanem Andres Kõiv, kuid viimane jätkab tänini ametis. Võru Tarbijate Ühistu nõukogu esimees Jako Laanemägi on varem põhjendanud Kõivu jätkamist majanduslike kaalutlustega ja samuti asjaoluga, et ükski ühistu liige ei ole Kõivu suhtes pretensioone esitanud.