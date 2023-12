Fudy lahkumisest ripakile jäänud Hesburger jätkab edaspidi kahe kullerpartneriga

Hesburgeri kliendid on väga aktiivsed ja kiire eluviisiga, etttevõtte müük kasvas Baltikumis möödunud aastal ligi 30%. Aina enam tellitakse toitu ka mobiilirakenduse kaudu, mis on Eesti turul hästi toiminud tänaseks juba 6 aastat.

Hesburger on 1966. aastal Soomes rajatud perefirma, mille asutajateks on Heikki ja Kirsti Salmela. Eestis on ettevõttel 49 restorani ja enam kui 700 töötajat. Möödunud aastal tähistas Hesburger 26ndat tegevusaastat Eestis. Müügikäive kolmes Balti riigis oli möödunud aastal 128,5 milj €, millest Eesti moodustab 38,3 milj €, Läti 43,1 milj € ja Leedu 47,1 milj €.