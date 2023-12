Kohus karistas Venemaale eurosid smugeldada proovinud meest rahatrahviga

Püüdis eurosid Venemaale viia

Süüdistuse kohaselt pani Lev Pylkin teadvalt toime rahvusvahelise sanktsiooni täitmata jätmise, kui ta, olles teadlik, et eurodes nomineeritud pangatähtede eksport Eestist Venemaale on Euroopa Liidu nõukogu määruse alusel keelatud, püüdis tahtlikult 13. juunil 2022 ületada Narva maanteepiiripunkti, kandes endaga kaasas 2560 eurot sularaha.

Ei deklareerinud sularaha

Samas nähtub kriminaalasja materjalidest, et mitte Lev Pylkin ei pöördunud omal initsiatiivil tolliametnike poole, et teatada sularaha olemasolust, vaid tema poole pöördusid tolliametnikud ise ja küsisid temalt, mis raha tal kaasas on. Alles seejärel teatas Lev Pylkin, et tal on kaasas sularaha eurodes üle 2000 euro.