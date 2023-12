Tartu maakohus läheb skandaalse ärimehe pankrotiga uuele ringile

AS-i Go Group esindaja vandeadvokaat Terje Eipre sõnul on Aivo Pärn „paljas kui püksinööp“, kuid püüab jätta endast muljet kui jõukast ja mõjukast isikust. „Ta on võlgnik, kes soovib alati kõiki kohtusse kaevata ja lahendeid vaidlustada, kuigi tavapäraselt edutult,“ lisas ta.

Pärn muutus maksejõuetuks võlausaldaja AS Go Group kasuks tehtud kohtuotsuse jõustumisega 7. novembril 2018. Kuigi ta ise ennast maksejõuetuks ei pea, on kohtule esitatud asjaolud ja tõendid vastupidise sisuga. Taoline olukord on kestnud aastaid, kuna täitemenetluses ei ole õnnestunud võlausaldajate nõudeid täita mitme aasta jooksul.

Aivo Pärna kohustused Eluasemelaen kogusummas 89 431,69 eurot

AS Go Groupi Tartu maakohtu 10. novembri 2017 kohtuotsusest tsiviilasjas nr 2‑14-55273 tulenev nõue summas 381 920,29 eurot

Kohtutäitur Rita Lohu kohtutäituri tasu nõue summas 54 eurot

Maamaksu nõue summas 78,25 eurot

Tulevikus tasumisele kuuluv riigilõiv 490 eurot

UP Varud OÜ (pankrotis) nõue summas 1 762 272,48 eurot

Osaühing MRP Linna Liinid (pankrotis) nõue summas 162 400 eurot

Eipre sõnul ei ole Aivo Pärna sissetulekust võlausaldaja nõude rahuldamine võimalik, kuna tema sissetulek ei ületa seadusjärgset mittearestitavat miinimumi. Pärna realiseeritavast varast on ainsa positiivse väärtusega VMPA Kinnisvara OÜ osa. Usaldusisik hindas osaluse väärtuseks 5845 eurot.

Arvestades võlgniku varalist seisu on maksejõuetus püsiva iseloomuga. Pankrotihalduriks on nimetatud Tiia Kalaus.

Järjekordne kaotus kohtus

Möödunud reedel kaotas Aivo Pärn järjekordse kohtuvaidluse, kui Tartu ringkonnakohus kinnitas Tartu maakohtu 18.11.2022 tehtud otsuse jätta rahuldamata Aivo Pärna hagi, millega ta soovis 3,26 miljoni euro hüvitamist. Lisaks jättis ringkonnakohus läbi vaatamata Aivo Pärna hagi AS-i Go Group vastu, millega Pärn palus kohtus tuvastada, et 05.02.2019 tehtud tasaarvestus summas 500 000 eurot on kehtiv. Läbi vaatamata jäi ka nõue, milles Pärn palus kohtul alternatiivselt tuvastada, kas tal on õigus keelduda kohtuotsuse täitmisest seni, kuni AS Go Group ei ole täitnud oma kohustust summas 500 000 eurot.

Ringkonnakohus muutis ka tsiviilasja hinda ning mõistis nii Aivo Pärnalt kui ka APW Varahaldus OÜ-lt kummaltki välja täiendava riigilõivu summas 1700 eurot koos kohustusega maksta sellelt seadusjärgset viivist.

Pistis ja omastamine