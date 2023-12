FOTOD | Tartumaal süttis Estoveri juustutehas. Kahjud ulatuvad miljonitesse

Tulekahju avastasid objekti töötajad. Kui päästjad kohale jõudsid, ulatusid leegid 300-ruutmeetrise hooneosa katusest välja. Päästjad alustasid kustutustöödega ning hoidsid ära tule leviku juustutehase hoone teistele osadele, mis olid põlenud osaga kokku ehitatud.

Tulekahju lokaliseeriti kell 1.34 ning likvideeriti hommikul mõned minutid enne kella 5.

Olukord sellega aga ei päädinud. Kell 9 süttisid hoones üksikud tulekolded. Kella 11 ajal teatas päästeamet päästetööde lõpetamisest ning kinnitas, et edasist levikuohtu ei ole.

Sündmuskohal töötas 11 ühikut päästetehnikat Elva, Annelinna, Otepää, Tartu, Tõrva ja Rõngu komandodest. Tules hävis hoone osa, mis oli ehitatud sandwich-paneelidest.

Tulekahju tekkepõhjus selgitatakse välja menetluse käigus.

Kahju on miljonites

Ettevõtte tegevjuhi Hannes Mootse sõnul on hetkel kõik väga toores. „Meie jaoks oli kõige olulisem see, et head kolleegid on välja pääsenud. Õnneks meil on väga palju väljapääse siin,“ lisas ta.

Tulekahju süttis pakendi- ja hoiustamislaos, kus olid materjalid sees, ning tõenäoliselt tekkis see elektririkke tagajärjel. Kahjusid hinnata on Mootse sõnul veel vara, kuid tõenäoliselt ulatuvad need miljonitesse.

Praegu tegeleb ettevõte olukorra taastamisega ja toota praegu ei saa. Probleemid on näiteks elektriga ning jahutusega.

Kas aga siin tuleb ettevõtte esindajatel peeglisse vaadata ja küsida endalt, kas eelnev tegevus ohutuse tagamiseks on olnud piisav? Mootse kinnitab, et tuleohutuse tagamiseks on ettevõte endast andnud maksimumi, ja lisab, et kindlasti saab alati paremini.