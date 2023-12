Arco Vara Bulgaaria üksus sai uue juhataja

Enne Arco Varaga liitumist omandas Daniel Yordanov tugeva tausta kinnisvaranõustamise, investeerimise ja arenduse valdkonnas. Danielil on bakalaureuse kraad (BSc) rahanduses (University of National and World Economy, Sofia, Bulgaaria) ning magistrikraad (MSc) juhtimises (University of Huddersfield, Suurbritannia). Samuti on õppinud ta The London School of Economics and Political Science’s kinnisvara rahandust.