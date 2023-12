Saunum Grupp sai uue juhi

„Saunum Group AS on globaalse haardega ettevõte, tunnen suurt vastutust senise eduloo jätkamisel. Ettevõttel on vaja järgnevatel aastatel realiseerida oma potentsiaal suurematel, juba aktiivsetel turgudel ning laiendada veelgi oma partnerite ringi uutel turgudel. Ettevõtte kompetentne meeskond suudab ka edaspidi vedada eest kogu sauna sektori innovatsiooni,“ sõnas Saunum Group AS-i uus juhatuse liige Allan Selirand.