„Turvaettevõtted soovivad võimalust panustada rohkem siseturvalisusesse. Meil on väike riik ja kõik ressursid tuleb parimal moel ära kasutada, et luua turvalist elukeskkonda,“ ütleb Tiitsaar.

Tema sõnul näitavad uuringud, et tööjõudu jääb elanikkonna vananedes vähemaks, mis survestab nii riigieelarve kulusid ja tulusid kui ka tööjõu saadavust üldiselt. „Turvaettevõtetes töötab täna samas suurusjärgus inimesi kui politsei- ja piirivalveametis. On oluline leida parimat sünergiat ja mõistlik on vaadata siseturvalisuse tagamist tervikliku süsteemina,“ lisab ta.