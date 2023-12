Loe, milliseid samme on see majutusasutus astunud, et vähendada oma ettevõtte keskkonnamõju

„Üha enam ootavad tarbijad ettevõtetelt, et nende tooted ja teenused oleks kestlikud, vastupidavad, energia- ja ressursitõhusad ning ringlusse võetavad. Ettevõtte pikaaegseks arenguks ja Euroopa turul konkureerimiseks on vaja olla teadlik ettevõtte ning selle toodete ja teenuste omadustest ning jalajäljest ja peab suutma seda veenvalt ka klientidele tõestada. Hea viis, kuidas seda teha, on omada Euroopa Liidus aktsepteeritavaid analüüse, märgiseid ja sertifikaate.

Tagasiside on olnud valdavalt positiivne ja süsinikujalajälje on ära hinnanud kaks juhtivat ettevõtet, mis loovad teed väiksematele ettevõtetele kogu regioonis.“

Millega teie ettevõte tegeleb?

Kagureis OÜ-le kuulub Põlvas asuv Pesa hotell, mis pakub majutust kuni 60 inimesele. Hotellis on tunnustatud à la carte restoran ning me pakume ka catering’i teenust Lõuna-Eestis ja kaugemalgi. Veel on hotellis kaks konverentsi- ja koosolekuruumi ning oleme Kagu-Eesti kaugtöövõrgustiku KUPLAND liige, mis tähendab, et meie juurde on võimalik tulla kaugtööd tegema. 2018. aastal sai meil valmis ka minispaa Sõstar, mida on võimalik broneerida nii hotelli külalistel kui ka tänavalt sisseastujal. Oma heade koostööpartnerite kaudu pakume oma külalistele nii aktiivset tegevust kui ka meelelahutust.