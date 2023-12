Eesti Gaas toob Soome kolm gaasilaeva

Eesti Gaasi Soome tütarettevõtte juhi Pasi Näkki sõnul toimub Soome kindlustamine gaasiga plaanipäraselt ja tõrgeteta. „Turg on ise hakkama saanud ning klientide lepingud ja vajadused on täidetud, alanud talvehooajaks tellisime kõige töökindlamad, kõrgeima jääklassiga gaasilaevad,“ lausus Näkki.

„Soomes on gaasitarbimine püsinud peale Balticconnectori intsidenti tavapärane ja mõneti isegi ületanud juba Balticconnectori võimsuse, gaasifirmad ja kliendid on saanud kindluse, et Inkoo kaudu on võimalik Soome nõudlus ära katta,“ tähendas Näkki.