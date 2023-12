Tõeline surmalõks? Tesla endine töötaja: kahtlen auto turvalisuses, see on oht kõigile liiklejatele

Lisaks on Tesla seisnud silmitsi sarnaste uurimistega ja küsimustega, mida on esitanud muu hulgas riiklik liiklusohutuse amet.

USA justiitsministeerium on alates jaanuarist uurinud Tesla väiteid, mis on seotud autopiloodi abifunktsioonidega.

Krupski ütles, et ta on leidnud ettevõtte andmetest tõendeid, mis viitavad sellele, et teatud tasemel autonoomse või abistava sõidutehnoloogiaga sõidukite ohutu käitamise nõudeid ei ole järgitud.

Tesla tegevjuht Elon Musk on tugevalt propageerinud Tesla isesõitvat tehnoloogiat. „Teslal on ülekaalukalt parim tegelik tehisintellekt,“ ütles Musk laupäeval X-i (endine Twitter) postituses.

„Ma ei usu, et riistvara ja tarkvara on valmis,“ ütles ta. „See puudutab meid kõiki, sest me oleme põhimõtteliselt eksperimendid avalikel teedel. Nii et isegi kui teil pole Teslat, siis teie lapsed kõnnivad ikkagi kõnniteel.“

Autopiloodi funktsioon pakub näiteks abi roolijuhtimisel ja parkimisel, kuid hoolimata sellest on siiski vaja, et keegi istuks juhiistmel ja hoiaks käed roolil.

Krupinski kinnitusel on probleemne just Tesla autopiloodi kvaliteet.

Kolmanda kvartali käive kerkis aastaga 8,8% 23,35 miljardi dollarini, kuid jäi maha ootusest, mis oli 24,1 miljardit dollarit. Puhaskasumit teenis Tesla 1,85 miljardit, analüütikute ootus oli 2,2 miljardit dollarit. Kokku toimetas autotootja klientideni 435 049 autot, mis on aastataguse kvartaliga 27% enam.

Tesla teatas, et plaanib Cybertrucki tarneid alustada veel sel aastal, kuigi tegevjuht Elon Musk hoiatas, et see ei ole kohe kasumlik.

„Ma tahan rõhutada, et Cybertrucki mahetootmise saavutamine ja seejärel Cybertrucki rahavoogude positiivseks muutmine on tohutu väljakutse,“ ütles ta kõnes analüütikutele, kuid lisas, et nõudlus nõudlus nende järele on meeletu.

Pärast kuudepikkust pidevat hinnalangust on Tesla kasumimarginaalid langenud tublisti madalamale põrandast, mille hiljuti lahkunud finantsjuht kunagi kindlaks määras, kirjutab Bloomberg. Sõidukite arendusjuhi Lars Moravy sõnul kärbib ettevõte sisekulusid halastamatult. Ettearvamatu majanduskeskkond on Moravy sõnul Elon Muski paranoiliseks muutnud, mistõttu Tesla aeglustab oma uusima tehase rajamist Mehhikos.

„Tesla on uskumatult võimekas laev,“ ütles Musk. „Me ei hukku, kuid isegi suurel laeval on tormi ajal probleeme.“

Tesla kinnitas investoritele, et on sel aastal on kavas toota ja tarnida umbes 1,8 miljonit sõidukit. Selle eesmärgi saavutamiseks peab ettevõte neljandas kvartalis tootmistempot tõstma.