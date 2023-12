ARVAMUS | Reaalajamajandus – Eesti uus globaalne edulugu?

Mis on üldse reaalajamajandus? See on digitaalne ökosüsteem, kus kõik erasektori omavahelised ja avaliku sektoriga tehtavad tehingud ja toimingud toimuvad reaalajas, paberivabalt. See tähendab, et kõik – alates firmadevahelisest arveldamisest kuni riigile aruannete esitamiseni – toimub digitaalselt masinloetavate andmete automaatse vahetamisega.