Kahtlustus: Soome ettevõtted eksportisid Venemaale 3500 drooni

Juhtumis on kuus kahtlusalust, kellest üks on vahistatud, vahendab Soome rahvusringhääling.

Toodete hulgas on ligi 3500 drooni, mille väärtus küündib üle kahe miljoni euro.

„Esialgse uurimise põhjal on märke, et tegevust juhitakse Venemaalt,“ sõnas tollikontrolli direktor Hannu Sinkkonen.

Tolliameti sõnul on loodud ulatuslik rahvusvaheliste ettevõtete võrgustik, mis on saanud rahastust muu hulgas ka Venemaalt.

Soomest on kaupu eksportinud kaks ettevõtet. Mõlema ettevõtte eestvedaja on sama isik, kes on praegu vanglas.

„Teine ettevõte on tegutsenud tarnekanalina varustuse ostmisel. Ettevõte vastutas transpordi korraldamise eest Venemaale,“ ütles Sinkkonen.

Vahi all oleva isiku kõrval on viis kahtlusalust. Toll ei avalda kahtlusaluste kodakondsust ega muid üksikasju.

Väidetavad võltsitud ekspordidokumendid

Kahtlustatavad kuriteod on sisult olnud lihtsad. Tooted on deklareeritud ekspordiks teise riiki, kuid kahtlustatakse, et need on ikkagi sattunud Venemaale.

„Tollile on teatatud, et kaup läheb Kasahstani, kuid eeluurimise käigus on siiski tehtud kindlaks, et see jõuab Venemaale,“ nentis Sinkkonen.

Sama rikkumiste kogum hõlmab ka kaitsevarustuseks klassifitseeritud, droonide pealtkuulamiseks mõeldud varustuse kahtlustatavat transiiti Kasahstani kaudu Venemaale 2023. aasta kevadel.

Tolli sõnul oleks nende toodete transiit nõudnud kaitsevarustuse transiidiluba, kuid ettevõte pole seda taotlenud.

Toll alustas juhtumi uurimist selle aasta suvel, vahistatud isik võeti vahi alla sügisel. Ülejäänud viis kahtlustatavat on vabaduses ja ootavad kohtuprotsessi.

Uurimine on toimunud koostöös Suurbritannia, USA, Madalmaade ja Euroopa politseiameti (Europoli) asutustega. Soomes on uurimisse kaasatud ka Soome kaitsepolitsei.

Tolliameti teatel alustatakse juhtumi menetlemist detsembris. Juhtumit on uuritud kui rasket rikkumist ja sõjavarustuse eksportimise kuritegu.