Nio on oluliselt müügist maha jäänud ning ettevõtte tuluprognoosid on oodatust väiksemad

Nio eeldab, et kolme kuu jooksul kuni detsembrini kujuneb käibeks 16,7 miljardit jüaani, mida on oluliselt vähem kui analüütikute prognoositud keskmine ehk 21,4 miljardit jüaani. Samuti on lootused autode müügilegi väiksemad. Nio eeldused on 47 000 kuni 49 000 sõidukit. Analüütikute sõnul oli eesmärk 59 426 müüki.