Prantsusmaa plaanib keelustada ühekordsed e-sigaretid

Prantsusmaa peaminister Elisabeth Borne ja tervishoiuminister Aurelien Rousseau toetavad keeldu, mille eesmärk on kaitsta noorte tervist ja leevendada üha populaarsemaks muutuvate ühekordsete toodete keskkonnamõjusid. Rahvusassamblee pidi meetme üle hääletama esmaspäeva õhtul. Kui see võetakse vastu, liigub see senatisse ja võib jõustuda 2024. aasta septembriks.

Ühekordsed e-sigaretid on väikesed akutoitel töötavad seadmed, mis annavad aurustatud nikotiini koos erinevate lõhna- ja maitseainetega. Neis pole tubakat, kuid need sisaldavad suurel määral nikotiini, mis tekitab kergesti sõltuvust.

Tubakavastase liidu president Marion Catellin ütles, et ühekordsed e-sigaretid on valmistatud plastist ning sisaldavad liitiumpatareid ja muid raskemetalle, sealhulgas koobaltit ja broomi. Lisaks sisaldavad need nikotiini, mis on mürgine.

Ühekordsed e-sigaretid erinevad korduvkasutatavatest aurustusseadmetest selle poolest, et need pole mõeldud korduvtäitmiseks ega -laadimiseks. Nende väikesed mittelaetavad liitiumpatareid satuvad sageli prügisse, reostades keskkonda. E-sigaretid on populaarsed teismeliste seas, kuna neil on magus maitse.

Uus-Meremaa ja Austraalia on ühekordsetele e-sigarettidele juba piirangud kehtestanud. Uus-Meremaa meetmete hulka kuuluvad madalama nikotiinisisalduse kehtestamine ja koolide lähedal asuvatele e-sigaretipoodidele piirangute kehtestamine. Ühendkuningriik, Iirimaa ja Saksamaa kaaluvad sarnaseid meetmeid.

Ühekordsete e-sigarettide järsk levik algas USA turul, kui toidu- ja ravimiamet keelustas 2020. aastal maitsestatud korduvkasutatavad e-sigaretid. Maitsepiirangud ei kehtinud ühekordselt kasutatavate toodete suhtes, mis levivad üha enam.