Pank nõudis kliendilt andmeid, mida tegelikult esitama ei pea

Swedbank: vaatame vormi üle ja täpsustame seda

Ta lisas, et andmete uuendamise infoaknas kuvatakse kliendile ka teavitus, et juhul kui tegelikku kasusaajat pole, märgitaks lahtrisse juhatuse liige. Klandorf-Järvsoo ütles, et vormi infoaknad vaadatakse üle ja täpsustatakse sõnastust, et see saaks korteriühistute puhul selgemaks.