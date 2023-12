FOTOD | Vanalinna südames on müügil toitlustuskoha hoone

Hetkel tegutseb hoones söögikoht In The 372 ning vanalinna südames asuv äripind on sisehoovi maja esimesel korrusel.

Korteriomandi puhul on tegemist 55% elamumaaga ning 45% ärimaaga. Üldpinna suuruseks on 76,2 m².

Kinnistule on seatud IV jakku hüpoteek summas 1 070 000,00 krooni Tallinna Hoiu-Laenuühistu kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

Kinnistu alghinnaks on 176 000 eurot. Enampakkumine algab 29.12.2023 kell 14:15 ja lõpeb 08.01.2024 kell 14:15. Kinnistu on olnud müügis ka varem, käimasoleva aasta jaanuaris ning siis oli selle alghinnaks 220 000 eurot.

Kinnistu omanikuks on Bronx OÜ. Krediidiinfo kohaselt esitas ettevõte viimati majandusaasta aruande 2020. aasta kohta, mil registreeriti 20 500 eurot müügitulu ning 8150 eurot kasumit. Omakapitali suuruseks oli 2020. aastal 48 133 eurot ning töötajaid on ettevõttes 0, samas tööjõumakse tasuti 2023. aasta I kvartalis 690,84 eurot. Ettevõttel on üks kehtiv maksehäire Larinkompanii OÜ-le vahemikus 640-3200 eurot. Ettevõtte juhatuse liikmeks on Valeri Sujetin.