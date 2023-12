Swedbank rahastab Lätis Sunly kuue päikesepargi ehitust 22 miljoni euroga

Sunly finantsjuht CFO Lili Kirikal sõnas: „Meil on eriti hea meel koostöö üle Swedbankiga Lätis, kuna oleme Swedbank Läti täna suurim projekt päikeseparkide ehituses. Lahendus sai võimalikuks tänu laenu hoolikale struktureerimisele, mis võtab arvesse elektrihindade võimalikku kõikumist. Usume, et see on eeskujuks sarnastele finantseeringutele tulevikus.“