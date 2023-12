Soomes ei lasta sanktsioonide all olevatel pensionäridel ennast heaolusüsteemi pressida

„Meie teenuse kasutamine on alates Venemaa täiemahulisest sissetungist Ukrainasse kolmekordistunud. Mõned suuremad kontrolle teostavad rühmad on pensionifondid, elektriettevõtted, ehitusettevõtted, autotööstus, samuti kinnisvara- ja liisinguteenused,“ märkis Asiakastieto tootejuht Teemu Kettula.

Pensionifondidel on kohustus kontrollida oma klientide tausta. Nad võrdlevad aktiivselt sanktsioonide nimekirju klientide andmetega. Ilmarineni puhul on kontrolli tulemusel lõpetatud mõne pensioni väljamaksmised. „Oluline on rõhutada, et need on üksikjuhtumid,“ rõhutas Ilmarineni kindlustus- ja pensioniteenuste tegevdirektor Tiina Nurmi.