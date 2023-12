Eesti toidutööstus vajab maksuerisust. Piim ei ole ainuke toode, mida poed miinusega müüma peavad

Konkurentsi tõttu otsustas viimase ketina seda teha Coop, kes langetas piimaliitri hinna oma klientidele 59 sendile. Samas rõhutab Coop, et tegu pole jätkusuutliku olukorraga, sest see seab Eesti põllumehed ja piimatootjad löögi alla.

„Oleme alates suvest olukorda jälginud, kus üks jaekett teise järel on langetanud kilepiima hinna peaaegu samale tasemele, mis on toorpiima hind enne selle töötlemist, transportimist, hoiustamist ja turustamist. Sellise trendi jätkumisel maksavad jaeketid aasta jooksul piima müümisele peale mitu miljonit eurot,“ ütles Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimees Rainer Rohtla. „See pole normaalne ning varem või hiljem tahetakse kellegi arvelt need kahjumid tasa teenida.“