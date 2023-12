EDETABEL | Milliseid brände hindavad eestlased enim?

Põnev on ka võrrelda, milliste brändide kiindumuse tasemetes on rahvustevahelised erinevused suurimad. Eestlastele lähevad võrreldes muust rahvustest eestimaalastega oluliselt rohkem korda ETV (80% vs 47%), NATO (69% vs 38%), ERR (74% vs 48%) ja Apollo (71% vs 44%). Vene- ja muukeelseid eestimaalasi paeluvad samas võrreldes eestlastega kõige enam suhtlusrakendused mail.ru (52% vs 11%), Viber (60% vs 20%) ning Venemaa meediabrändid TNT (41% vs 12%) ja Pervõi Kanal (38% vs 11%).