Enefit Green avas Ida-Virumaal unikaalse päikeseelektrijaama

Estonia päikeseelektrijaam on ainulaadne just selle asukoha tõttu, sest tegemist on esimese päikesepargiga Eestis, mis asub 27-meetri kõrgusel aheraine tarindil. See võimaldab vähendada varjutusest tulenevaid kadusid ja muuta sellega elektritootmist efektiivsemaks. Ligi 3-megavatise võimsusega päikesepark alustas elektri tootmist oktoobri lõpus.

Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase sõnul on ettevõte jõudsalt suurendamas päikeseenergia osakaalu. „Estonia kaevanduse päikeseelektrijaam on juba teine, mille sel aastal Ida-Virumaal avame. Suvel avasime Purtse hübriidpargi, kus viie tuuliku kõrval toodab rohelist elektrit 32-megavatine päikesepark. Nende kahe pargi valmimisega oleme aastaga enam kui kahekordistanud oma päikeseenergia tootmisvõimsusi Eestis,“ kommenteeris Kärmas.

Kaevanduses kasutatakse päikeseenergiat

„Estonia kaevanduse territooriumil asuv päikesepark on võrgus ja saame kaevanduses kasutada päikeseenergiat. Kui ilmaolud on soodsad, piisab päikesepargis toodetud elektrienergiast kaevanduses ventilatsiooni ja vee väljapumpamise tagamiseks. Ventilatsioon ja vee väljapumpamine on olulised protsessid, mida on vaja teostada ööpäev läbi. Päikesepark on hea näide olemasoleva ressursi ehk aheraine väärindamisest ja tööstusalale väärtuse lisamisest,“ sõnas Enefit Poweri juhatuse esimees Andres Vainola.