LHV Group ja LHV Pank kavatsevad nõukogusse esitada uue kandidaadi

Liisi Znatokov on kogenud finantsvaldkonna tippjuht. Aastatel 2017–2023 oli ta Swedbank AS-i juhatuse liige ja ettevõtete panganduse juht ning Swedbank Liising AS-i nõukogu liige. Tema 18-aastase panganduskogemuse hulka kuuluvad lisaks nii baltikumiülese laenudivisjoni juhtimine kui ka erinevad rollid krediidiriski analüüsi ja -juhtimisega seotud ametikohtadel. Liisi Znatokovil on Tallinna Tehnikaülikooli ärirahanduse ja majandusarvestuse magistrikraad ning ärijuhtimise bakalaureus.

Liisi Znatokov kuulub Apollo Group OÜ nõukogusse ning on Cobalt Financial Technologies Inc-i asutaja, tegevjuht ning juhatuse liige. Liisi Znatokovile ega temaga seotud isikutele ei kuulu LHV Groupi aktsiaid.

„Liisi on nõukogule heaks täienduseks: ta on lähedalt näinud ja otseselt juhtinud panka läbi mitme majandustsükli ja ootamatute kriisiolukordade. Tal on lai teadmiste, oskuste ja kogemuste pagas erinevate finantssektori valdkondades, sealjuures riskide analüüsimises ja juhtimises. Ta tunneb hästi Eesti majandust ja selle mootoriks olevate ettevõtete sisemaailma“, kommenteeris LHV Groupi nomineerimiskomitee esimees Tiina Mõis.