Ehitusvaldkonna otsustajad: Eesti peab püsima mängus

Ukraina sõda, keerulised ajad majanduses, muutuvad tarneahelad, tööjõupuudus, noorte kaasamine, digitaliseerimine ja rohepööre on üksnes osa väljakutsetest, millega pistavad rinda kõik Eesti ehitusvaldkonna tegijaid. Nii mõnedki olulised investeeringud on lükkunud edasi.

Just seetõttu oli konverentsi Ehitus 2024+ fookuses küsimus, mida saame teha, et olla jätkuvalt mängus ja säilitada konkurentsivõime. Tahame liikuda edasi ja areneda nii, et tellijad, arhitektid, insenerid, projekteerijad, ehitajad ja kasutajad saaksid olla rahul. Ehitusahela kõikide lülide esindajad jõudsid järeldusele, et eduks vajame pikka plaani, peame olema senisest paindlikumad ja üksteist toetama.

Olulisemad seisukohad tänaselt konverentsilt

Eesti Arhitektide Liidu president Andro Mänd: „Kvaliteetne elukeskkond ei teki iseenesest: kui tahame elada toimivas ja inimsõbralikus linnaruumis, siis tuleb sellise ruumi loomisesse panustada ja suurt pilti vaadata. Meil on küll spetsialistid, kes linnaplaneerimise eest hea seisavad, ent ka kogu struktuur peab olema üles ehitatud nii, et spetsialistide nägemus saaks teostuda.“

Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu juhatuse liige Tarmo Idarand: „Täna tahame hangetes madalaima hinnaga saada väga head asja. Riske püütakse maandada lepinguid detailideni viimistledes, ent fakt on see, et hea asi maksab raha. Usun, et väärtuspõhised hanked on suund, kuhu tulevikus liigume.“

Kliimaministeeriumi elukeskkonna ja ringmajanduse asekantsler Ivo Jaanisoo: „Ehitusmeistrid on läbi ajaloo heitliku looduse keskele uusi mugavusi loonud. Lähiaja kliimamuutused avalduvad keskkonnas järk-järgult, kuid turud erineval moel juba reageerivad. Kliimaseadus annab ühtse nägemuse ja aitab ehitusvaldkonnal koostöös riigiga näha oma teekonda, mis tagab nii kestliku ühiskonna kui ka meie ettevõtete konkurentsivõime. Seaduseelnõu valmib koostöös sektoriga 2024. a kevadel.“