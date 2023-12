Eestis suureneb erakoolides õppijate arv. Kõlanud on arvamusi, et erakool ehk tasuline haridus ei ole rikaste vanemate luksus, vaid näitab soovi põhjalikuma, spetsiifilisema või personaalsema hariduse järele. Selle nimel on Eesti elanikud nõus maksma ja mitte vähe.