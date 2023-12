Hiljuti tõdes keskpanga juhatuse liige Frank Elderson, et kuigi paljud pangad liiguvad õiges suunas, pole sellest hoolimata ükski nende järelevalve all olev pank suutnud ootusi täielikult täita. Keskpanga järelevalve all on 109 krediidiasutust, sh Eestist LHV, Luminor, SEB ja Swedbank.