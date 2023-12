Krüptoturu kogumaht ületab Bitcoini ETF-i ootuses 1,6 triljonit dollarit

Nii optimistlikku hoiakut on väljendanud näiteks Briti panga Standard Chartered analüüsiosakond: nende ennustus on, et Bitcoini hind jõuab 100 000 dollari juurde 2024. aasta lõpuks. Selle ennustuse täitumiseks peaks BTC praeguselt hinnalt tõusma pöörased 130%. Samas poleks see tänavuse aasta hüpet vaadates ka sugugi võimatu.

Mõned analüütikud spekuleerivad aga, et ETF-i lubamisest kujuneb lühemas perspektiivis suuremat sorti kasumivõtmine. Akumulatsioonifaasis on Bitcoini kokku ostnud mitmed suured tegijad, nagu näiteks MicroStrategy, mis kasvatas novembrikuus oma BTC positsiooni 10% võrra, ostes kokku 16 000 Bitcoini, mille koguväärtus küündib üle poole miljardi euro. Spekulandid, kes viimase paari kuu jooksul ostnud, on teinud seda eeldusel, et SEC kinnitab ETFi lubamise. See uudis meelitab tõenäoliselt juurde suurema hulga raha, mida spekulandid võivad kasutada kasumi võtmiseks. See oleks klassikaline näide vanale väljendile „buy the rumour, sell the news“ ehk „osta kuulujuttude ajal, müü uudiste ajal“.