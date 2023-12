Suured voogedastusplatvormid muudavad enda strateegiat. Mida oodata?

Üsna tõenäoline on asjaolu, et voogedastuplatvormide kasutajad näevad tuleval aastal rohkem samu nägusid ja vähem megaeelarvega tehtud sisu.

Tarbijate muutuv maitse ja ettevõtete strateegiaarengud võivad tähendada muutusi programmis, kuna ettevõtted mõtlevad üha rohkem sellele, kuidas kasutada tehnoloogiat ja uutlaadi programmeerimisvorme selleks, et ei peaks sisu tootmisele kulutama mitmeid miljardeid dollareid.

„Suur küsimus on see, et kuidas me teeme teenuse pakkumise kasumlikuks? Põhjuseks asjaolu, et see, mida inimesed tarbivad, on kiiresti ja oluliselt muutunud,“ tõdes Samba TV arendusosakonna pea Cole Strain. „Striimijad on leidnud, et tuleb üles otsida see, mida tarbijad tõeliselt tahavad - need platvormid ka võidavad,“ lisas ta.

„Striimimisplatvormid seisavad silmitsi suurte valikutega,“ märkis tarkvararendusettevõtte Brightline tegevjuht Jacqueline Corbelli. „Sisu hind ning sisu üle peetava sõja pikkus sunnib erinevaid platvorme üle vaatama enda otsuseid,“ lisas ta.

Suurepärase sisu eest tuleb maksta ja investorid tahavad näha tõusvat efektiivsust ja kasumlikke ärisid. Praegu mitmete ettevõtete majanduslik olukord on vastuolus ootustega. Tänavused Hollywoodi streigid, spordidokumentaalide levik ja vanemate saadete litsentseerimine annab olulisi viiteid sellele, kuidas ja kuhu poole sisu hetkel areneb.

Keerulised asjaolud survestavad ettevõtteid kulusid vähendama. Niisamuti on kahtluse all kassafilmide tulevik, sest näiteks filmid nagu „Wish“, „Indiana Jones and the Dial of Destiny“ ja paljud muud, millelt oodati suurt edu, ei vastanud ootustele.

„Üks põhjusi, miks edu on taandunud, seisneb selles, et me teeme liiga palju,“ ütles Disney tegevjuht hiljuti. „Ma arvan, et kui mängu tuleb loomingulisus, siis kvaliteet on oluline. Kvantiteet jällegi hävitab kvaliteedi. Aga mõistagi on loo jutustamine peamine, mis me ettevõttena teeme,“ lisas ta.