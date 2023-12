Enefit Green langetas lõpliku investeerimisotsuse 150 miljoni eurose tuulepargi rajamiseks

Tegu on teise etapiga Kelme kolmeosalisest arendusprojektist ning samuti osaga Enefit Greeni varem tutvustatud investeerimisplaanist, mille eesmärk on kasvatada elektri tootmisvõimsus 1900 MW tasemeni 2026. aasta lõpuks, selgitas ettevõte.

Kelme 2 tuulepark on planeeritud valmima 2025. aastal ning selle oodatav tootmismaht saab olema ca 315 GWh aastas ning sellest saab Enefit Greeni suurim park Leedus. Enefit Green investeerib Kelme 2 tuuleparki ligi 150 miljonit eurot. Tuulepargi rajamiseks vajaliku investeeringu tagamiseks on Enefit Green varem sõlminud pikaajalised elektri ostumüügilepingud osale Kelme 2 tuulepargi oodatavast esimese 5 kuni 7 valmimisjärgse aasta toodangust.

Koos Kelme 2 tuulepargiga kasvab Enefit Greeni ehituses olevate tuuleparkide arv kuueni ning rajatav koguvõimsus 615 megavatini. Lisaks on ehituses kolm päikeseparki koguvõimsusega 100 megavatti.

Lisaks Kelme 2 ja veel kolmele ehituses olevale Leedu tuulepargile on Enefit Greenil praegu ehituses üks tuulepark Soomes ja üks Eestis koguvõimsusega 525 megavatti. Samuti on ehituses üks päikesepark Poolas, kaks Lätis ja kaks Eestis koguvõimsusega 100 megavatti. Kokku on Enefit Green investeerinud uute tuule- ja päikeseparkide ehitusse ligi 790 miljonit eurot.