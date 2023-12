Euroopa kontrollikoda: ettevõtted ei taha riigihangetes osaleda liigse bürokraatia tõttu

Reform ei muutnud menetlusi lihtsamaks

Konkurents ei paranenud

Kolme peamise konkurentsinäitaja – ühe pakkujaga menetluste arv, otselepingute sõlmimise arv ja pakkujate arv – suund olid enamikus liikmesriikides endiselt mitterahuldav ja kokkuvõttes konkurents ei paranenud. 2021. aastal jõudis ühe pakkujaga menetluste arv haripunkti – 42% puhul kõigist lepingutest oli pakkumuse esitanud ainult üks ettevõte. See näitab, et alates 2011. aastast on ühe pakkujaga hangete arv peaaegu kahekordistunud, samas pakkumisi esitanud ettevõtete arv on poole võrra vähenenud.