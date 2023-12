Eesti kaubavahetus Kesk-Aasia riikidega on hüppeliselt kasvanud

„On valdavalt küll kasvanud eksport just läbi Eesti ehk siis üle meie piiripunktide jõuab teiste Euroopa Liidu liikmesriikide kaup. Ja näeme ka, et on kolmandatesse riikidesse kasvanud just selliste kaupade eksport, mis on täna Venemaale pandud sanktsioonide all,“ selgitas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ettevõtlusosakonna juhataja Marie Allikmaa.