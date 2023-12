SEB uuring: jõulukingituste pealt Eesti inimesed kokku ei hoia

SEB eraklientide segmendi projektijuht Victoria Tkatš tõdes, et vaadates olukorda majanduses, on mõnevõrra üllatav, et 67% Eesti inimestest ei tunne survet jõulude tähistamiselt kokku hoida. 31% uuringus osalenud eestimaalastest siiski piirab oluliselt oma tegevusi ja oste, et säästa nii aega kui ka raha.

„Kõige enam tunnevad kulutuste kärpimise vajadust kuus alla 750 eurot teenivad inimesed, kellest ligi pooled piiravad oma jõuluaegseid kulutusi märkimisväärselt. 750–1500 eurot teenivate inimeste seast tunneb sama ligi kolmandik ning üle 1500 euro teenivatest inimestest umbes viiendik, et nad ei saa jõulude ajal tähistada samaväärselt eelmise aastaga,“ tõi Tkatš välja uuringu tulemused.

Ta nentis, et ilmselt on jõulud aeg, mil Eesti inimesed on arvestanud mõnevõrra suuremate väljaminekutega ning seepärast ei peeta ka spetsiaalselt kulude kokkuhoidu vajalikuks ning ilmselt otsitakse võimalusi kulusid kokku tõmmata pigem igapäevaste kulutuste arvelt.

Ligi kaks kolmandikku kavatseb kingitustele kulutada kuni 200 eurot

69% uuringus osalenud inimestest plaanib jõulukingitustele kulutada kuni 200 eurot. Üle 200 euro eest plaanib kingitusi soetada 19% Eesti inimestest ning 13% vastanutest ei plaani jõulukingitustele üldse raha kulutada.

„Üle 250 euro plaanib jõulukingitustele kulutada 12% eestimaalastest, kelle seas on enim 40–59-aastaseid ja rohkem kui 2000 eurot kuus teenivaid inimesi. Tasub veel välja tuua, et nende hulgas, kes ei plaani jõulukingitustele üldse raha kulutada, on nii neid, kes teenivad alla 350 euro, kui ka omajagu neid, kes teenivad enam kui 2000 eurot,“ märkis Tkatš tõdedes, et jõulukingituste ostmine ei ole alati seotud rahaliste võimalustega. Tõenäoliselt mõjutavad kingitegemise plaane ka perekondade erinevad jõulutraditsioonid ning see, et jõulukinke tehakse pigem ainult lastele ning järjest vähem samaväärselt palju täiskasvanutele.

Jõulukingitustele kulutatakse valdavalt sama palju kui eelmisel aastal