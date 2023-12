Varem kõrgel tasemel võistlustantsuga tegelenud Kaari Kink võttis äsja üle Eesti era- ja riskikapitali assotsiatsiooni juhatuse esimehe koha. Enne seda jõudis ta läbida ameerika mäed ühe Eesti idufirma koosseisus ning tõusis Superangeli investeeringute juhiks. Ta leiab, et praegune aeg on huvitav ning toob välja ka, kes on tema meelest silmapaistvamad Eesti idufirmad.