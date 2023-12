Kuigi juba toona rääkis ettevõtte tegevjuht Sverre Puustusmaa, et plaan on laieneda 80 korda suuremale turule, Saksamaale ja seal tööd juba selle aasta augustis alustada, siis nüüdseks on otsustatud Eestis paiknev tootmine sootuks sulgeda ja jätkatagi tootmisega hetkel vaid seal. „Eestis ei ole mõttekas tootmisosa lahti hoida. Vaadake, mis ümberringi toimub - midagi ilusamaks ei ole läinud,“ ütles Puustusmaa.