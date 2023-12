Enefit rajab koos partneriga Leedu turule 250 avalikku laadimisjaama

„Liigume samm-sammult, et luua ühtne ja sidus laadimisvõrgustik üle kõikide koduturgude. Selle taga on soov suurendada kasutajate kindlust laadijate laialdase kättesaadavuse osas mitte ainult Eesti linnades ja maanteedel, vaid ka lähimates riikides. Seega, sõites näiteks Leetu puhkusereisile saab klient olla kindel, et auto saab laetud. Enefit Volti rohelised jaamad on tuttavaks saatjaks terve teekonna vältel,“ rääkis Enefit Volti kommertsjuht Aljona Jakovleva.