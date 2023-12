LUGEJA KÜSIB | Miks ei ole Töötukassa loonud sarnast platvormi nagu Goworkabit?

Goworkabit on platvorm, mis pakub tööd otsivatele inimestele nii lühemaid kui pikemaid tööampse. Tihti otsitakse töötajaid klienditeenindusse. Platvormi kasutavad mitmed suurettevõtted ja Eesti jaeketid ning see on ka töötute seas osutunud väga populaarseks kiireks rahateenimisviisiks.

Uurisime töötukassalt, miks ei ole asutus sarnast platvormi ise loonud, et töötuid inimesi veelgi aidata.

„Meil on Goworkabitiga väga hea klapp, kuna registreeritud töötud tohivad teha teatud arvu päevi ka nö tööampse, siis on just see platvorm pakkunud neile seda võimalust,“ selgitas Töötukassa kommunikatsiooninõunik Lauri Kool olukorda.

„Nüüd miks töötukassal endal sellist platvormi pole? Sellel on kaks peamist põhjust – esiteks, kui selline platvorm on juba olemas, siis ei ole just väga mõistlik riigi raha eest teine samasugune luua. Teine põhjus on aga selles, et meie tahame, et inimene leiaks töö, mis talle meeldib ja mida ta pikemalt tegema jääb.. Seega on selline tööampsutamine pigem lisavõimalus, aga mitte pikaajaline eesmärk,“ nentis Kool.

Ta lisas, et Töötukassa on kriiside ajal teinud erilahendusi – koroona alguses näiteks koondas asutus kokku tööandjad ja pani nende pakkumised üles ajutiste tööde portaali. „Oleme noortele suveks tööle pakkumisi kokku pannud, kunagi ka maasikakorjajate pakkumised, aga sellist püsivat IT arendust ei ole praegu tõesti plaanis teha, ma usun, et koostöö erasektoriga on siin väga tervitatav,“ sõnas Kool.