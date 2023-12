Ära enam külmeta: kata end Woolpoweri meriinoga

Villa on antibakteriaalse loodusliku materjalina lihtne hooldada, see ei vaja liigset pesemist. Enamasti piisab värskes, niiskes õhus tuulutamisest, mil rakendub isepuhastumine. Kui aga tunned, et on aeg kampsunit siiski pesta, tee seda lanoliini sisaldava villapesuaine ja 60-kraadise pesuprogrammiga ning tea, et Woolpoweri villatooted ei tõmbu pesus kokku.

Woolpower on ühte tootesse kokku pannud peene ja pehme meriinovilla veidikese tugevama ja vastupidava polüestriga. Nii kannadki seda kampsunit pikki aastaid. Ära ehmu sellest, et kampsun ajapikku veidi topiliseks muutub. See on sulle tõestuseks, et tegemist on tõesti naturaalse materjaliga, ja Woolpower lubab lahkelt tekkinud toppide üle uhkust tunda. Kui need sind siiski häirivad, kasuta topieemaldit.