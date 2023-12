Valitsus lõpetab universaalteenuse 2024. aasta mais ja loob regulatsiooni reservvõimsuse hoidmiseks

Eelnõu kohaselt tunnistatakse kogu universaalteenuse regulatsioon alates 1. maist 2024 kehtetuks. Universaalteenuse eesmärk oli kaitsta tarbijaid kõrgete elektrihindade eest, kuid tänaseks on börsihinnad olnud madalamad võrreldes universaalteenuse tootmishinnaga. 2023. aasta jooksul ei ole olnud ühtegi kuud, mil börsihind oleks kuu keskmisena ületanud universaalteenuse hinda. Seetõttu lõpetatakse universaalteenus algselt kavandatust kaks aastat varem. Tarbijad, kes soovivad end hinnakõikumiste vastu kindlustada ja tarbida fikseeritud hinnaga elektrit, saavad seda ka edaspidi teha, sõlmides meelepärase lepingu. Ka sellisel juhul on see elektritarbijale kasulik, kuna hetkel on fikseeritud paketid tunduvalt odavamad kui universaalteenus.