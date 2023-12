PUUST ja PUNASEKS | Mis tingimustel saab juhatuse liige töötukassast abi?

Töötukassa kommunikatsiooninõuniku Lauri Kooli sõnul saavad töötuna ennast registreerida nii äriühingu (OÜ, AS, hooneühistu jne) juhatuse liikmed, kui ka muud (KÜ, SA, MTÜ jne) juhtimis- või kontrollorgani liikmed. „Juhatuse liikmete puhul on arvelevõtmisel erisus sõltuvalt, kas inimene on juhatuse liige nt MTÜ’s või OÜ’s,“ selgitas ta.

Kool lisas, et äriühingu juhatuse liige saab töötuna arvele, kui ei saa oma tegevuse eest tasu ja vastab töötuskindlustushüvitise saamise tingimustele (vt täpsemalt töötuskindlustushüvitise saamise tingimustest). „Täidetud peavad olema mõlemad tingimused, st ei piisa ainult sellest, et inimene ei saa oma tegevuse eest tasu,“ rõhutas ta.

Juhatuse liikme ülesanne pole korraldada ettevõtte majandustegevust

Tulenevalt äriseadustikust on juhatus äriühingu juhtorgan, mille ülesanneteks on äriühingu igapäevane esindamine ja äriühingu juhtimine. Teisisõnu, juhatuse liikme roll on ettevõtte juhtimine, esindamine, majandusaruande koostamise korraldamine ja allkirjastamine, nõukogule äriühingu majandusliku seisundi olulisest halvenemisest teatamine ja muudest äriühingu majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest teabe andmine.

„Kindlasti ei kuulu juhatuse liikme seadusest tulenevate ülesannete hulka ettevõtte majandustegevusega seotud teenuse osutamine ja töö teostamine. Näiteks on töötuna arveloleku ajal töötamisena käsitatud iluteenuste pakkumist, tõlketeenuste-, puhastusteenuse-, lapsehoiu teenuse osutamist, koolituse läbiviimist, pildistamist, foto töötlemist, konsultatsiooni andmist, maaklerina teenuse osutamist, e-poe pidamist, kinnisvara haldamist AirBnB/Booking jne,“ kirjeldas Kool.