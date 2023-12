Aasta suurim kinnisvaratehing Baltikumis? East Capital Real Estate ostis Rimi Balticu logistikakeskuse

Rimi on Balti riikide suurimaid jaemüüjaid ja Riias asuva kompleksi näol on tegemist ettevõtte peakontori ja peamise logistikakeskusega Baltimaades. Logistikakeskus asub ca 17 hektari suurusel maa-alal, mille suurepärane asukoht tagab väga hea ligipääsu põhimagistraalidelt. Rimi Baltic jääb edasi hoone ainurentnikuks ja on East Capital Real Estate´iga selleks sõlminud 15 aasta pikkuse rendilepingu.

„Omandatud logistikakeskus asub piirkonnas, mis on viimastel aastatel eriti kiiresti arenenud. Sinna on rajatud palju uusi elamuid, piirkonna atraktiivsusele andis olulist täiendust ka Ikea kaubamaja ja Saga keskuse rajamine. Logistikakeskus on nii asu- kui ka töökohalt suurepärane ning sobitub ideaalselt East Capital Real Estate’i kui Balti riikide juhtivate logistikakeskuste omaniku portfelli. Meie jaoks on ka oluline, et Rimi Baltic ja ICA grupp jätkab hoone ainurentnikuna,“ kommenteeris East Capital Real Estate Läti juht Maris Smiltenieks.