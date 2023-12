Kindlustusfirma: päikesepargi detailide vargus võib lõppeda surmaga

Arendaja kogemus näitab, et mida turvatum on päikesepark, seda ebatõenäolisem on ka traagiliste juhtumite esinemine. Risto Sondla sõnul on omanikel oluline päikeseparke kaitsta, sest tegu on mahuka investeeringuga, mille puhul võivad kahjud ulatuda sadade tuhandete eurodeni.

Sondla märkis, et päikeseparke ähvardavad erinevad riskid, millest peamised on tormist, rahest ja äikesest põhjustatud kahjud. „Halbade juhuste kokkulangemisel võivad sellised kahjud ulatuda kümnete ja sadade tuhandete eurodeni. Näiteks rahe võib kahjustada suures hulgas päikesepaneele, mistõttu on ka elektritootmine pikemat aega rivist väljas,“ ütles ta ning lisas, et arendajatele võivad ohtu kujutada ka võimalikud vargused.

„Pooled meieni jõudnud vargusjuhtumitest on aset leidnud ehitusjärgus ja teised juba valminud parkides. Vargusjuhtumite puhul on If Kindlustus ettevõtjale hüvitanud kahjusid vahemikus 5000 – 25 000 eurot. Nii näiteks varastati ühes ehitusjärgus jaamast öösel tara lõhkumise järgselt inverter, mis ei olnud veel paigaldatud ning kahju oli ligikaudu 10 000 eurot,“ lausus Sondla.

„Kuigi korrektselt tarastatud ja elektroonilise valve all olevalt territooriumilt aset leidnud vargusega seotud kahjud kompenseerib kindlustus ning üldjuhul on võimalik päikesejaama töö peale parandustöid ka taastada, tasub üle korrata, et pinge all elektrijaama detailide eemaldamine on eluohtlik,“ ütles Sondla. „Päikesepargist varastamine võib lõppeda surmaga.“

Kaamos Groupile ja Combiwood Investile kuuluv KC Energy omanduses on päikeseparke üle Eesti ning selle tegevjuhi Mihkel Looritsa sõnul on võimalik ja mõistlik kahjusid ennetada ning päikeseparke varaste eest kaitsta.

„Meie parkides on elektrooniline valve, territoorium korraliku aiaga piiratud ning vajaduse korral sõidab välja ka mehitatud patrull. Oleme nende meetmetega suutnud kurikaelad eemale hoida,“ lausus Loorits. „Seda, et keegi territooriumile sisse on murdnud, eriti ei juhtu. Kui territooriumile ilmub ilma volituseta isik, siis saadab valvekeskus koheselt ka patrulli välja.,“ ütles Loorits ning lisas, et tema hinnangul on vargusohus just need päikesepargid, mis on üksnes aiaga piiratud ning omanik on jäänud sellele lootma kui ainsale valvelahendusele.