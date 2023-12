JÄRELVAADATAV | Millisel kursil on Eesti majanduse konkurentsivõime?

Eesti majanduse maht on vähenenud poolteist aastat järjest. Tööjõu tootlikkus on viimastel aastatel järsult kahanenud ja ettevõtjate hinnangul on nende konkurentsivõime kehv nii Euroopas kui ka väljaspool seda. Tulevik on määramatu. Kas madalseis on ajutine, nii et järgneb tagasipõrge tuttavatele trendidele niipea, kui laiem väliskeskkond taastub? Või seisame silmitsi Eesti majanduse konkurentsivõime struktuurse ja püsiva nõrgenemisega?