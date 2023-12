Suure Leedu börsiettevõtte AB Linas Agro Group uueks nimeks sai AB Akola group

„Meie kontserni äriteekond sai alguse põllumajandusest: esimene asutatud ettevõte alustas tegevust taimsete põllumajandussaaduste müügiga. Viimase paari aasta jooksul on kontsern põhjalikult muutunud: ettevõtete arv on kahekordistunud, töötajate arv on kasvanud 2,5 korda ning lisandunud on üheksa uut tegevusvaldkonda. Oleme saanud ettevõtete grupiks, mille tegevus hõlmab kogu toidutootmise ahelat. Akola group juhib põllumajandusettevõtteid, põllumajanduskaupu ja -teenuseid pakkuvaid ettevõtteid ning toiduainete tootjaid. Toodame teraviljast mitte ainult sööta, vaid ka jahu, riivsaia, kiirtooteid ning juhime ka täisulatusliku tootmistsükliga linnukasvatust. Soovime oma tegevust laiendada ja toota rohkem toidukaupu, sest näeme, et tegemist on perspektiivika ja kasvava turuga,“ ütleb AB Akola group juhatuse esimees Darius Zubas.