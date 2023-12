Eksperdid annavad nõu korterelamu rekonstrueerimise planeerimiseks

Kredex rekonstrueerimistoetuste projekti 2022-2027 kogumaht on kokku 366 miljonit eurot, mida jagatakse välja etappide kaupa - toetusteks on kavandatud 330 miljonit eurot ja renoveerimislaenudeks 36 miljonit eurot. SEB äriklientide osakonna kliendihalduri Dmitri Matini sõnul on KredEx renoveerimislaen suunatud eelkõige maapiirkondade korteriühistutele, kes pangast laenu ei saa: „KredEx-st laenu saamise tingimuseks on negatiivne laenuvastus vähemalt kahest pangast. Oluline on arvesse võtta, et kui pangad ei ole laenu andnud, viidates konkreetsetele puudustele projektis, siis on ka KredEx-il õigus laenuandmisest loobuda, kui remondifondi tasu on liialt suur või plaanitavad tööd on vastuolus määrusega.“