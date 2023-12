Läti tahab osaliselt laenuvõtjatele hüvitada kodulaenu intressid

Hüpoteeklaenude kompensatsioon puudutab laene, mille kohta on leping sõlmitud enne selle aasta 31. oktoobrit ja mille jääk ei ületa 250 000 eurot. Kompensatsioon ei puuduta laene, mis on saadud fikseeritud tagasimaksete määraga kogu tagasimaksete perioodiks.

Muudatus seadusandluses algatati seoses sellega, et 2023. aasta septembris märkis Läti keskpank, et laenude tagamismaksed on viinud 13% kodumajapidamistest rahanduslikult haavatavasse seisu ja neljal protsendil laenuvõtjatest on maksed ületanud poole sissetulekust.