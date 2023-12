Ülo Kaasik: Eesti tööturul on raskemad ajad veel ees

„Tööturu seis on jätkuvalt väga hea. Hõivatuid on rekordilises mahus läbi ajaloo,“ ütles Kaasik lõppevat aastat iseloomustades. „Küll on palju inimesi, kes on aktiivselt tööd otsimas.“

Võib karta, et raskemad ajad tööturul on veel ees, ütles Kaasik. „Järgmisel aastal töötute arv kasvab ja töökohtade arv väheneb.“

Eesti majandusel on keerulised ajad, aga sektoriti on olukord erinev. „Finantssektoril läheb hästi, töötleval tööstusel on rasked ajad,“ märkis Kaasik. „Kaupade eksport on paarikümne protsendiga languses, teenuste ekspordil on seni läinud veel üsna hästi.“