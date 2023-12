Fotograaf Jake Farra üllatusi toonud investeeringust: korterisse oli ehitatud lava ja toa keskel metallpost

Tänaseks kuus aastat investeerimisega tegelenud ning üle poole miljoni eurose investeerimisportfelliga tegutsev tunnustatud fotograaf Jake Farra märkis, et selle aja jooksul on nii mõnigi investeering rappa läinud. Ka langust on tema sõnul raske vastu võtta.

Kohati on Farra sõnul isegi valusam kaotada raha, mida tal pole olnud. „Mida selle all mõtlen on see, et kui oled näiteks tahtnud osta mingit konkreetset aktsiat ja siis ootad seda õiget hetke, kus hind on sinu hinnangul soodne. Aga siis juhtub vastupidine ja hind läheb püstloodis hoopis üles. Väga keeruline on nüüd veelgi kallima hinna peal ennast sisse osta, kui enne oleks ju nii „soodsalt“ saanud,“ ütles Farra.