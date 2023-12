Finantsinspektsioon: tarbija pangakonto sulgemine saab olla vaid erand

Finantsinspektsioon on oma järelevalvetegevuse käigus tuvastanud, et pankade tegevus ja praktikad põhimakseteenuste regulatsiooni kohaldamisel on erinevad. Õiguskantsler juhtis tänavu kevadel tähelepanu põhimaksekontodega seotud probleemidele, samuti on temaatikat käsitlenud riigikohus. Finantsinspektsioon rõhutab pankadele mõeldud soovituslikus juhendis, et põhimaksekontosid ei tohi kergel käel sulgeda ning põhimaksekonto avamisest keeldumine peab panga jaoks olema viimane meede. Finantsinspektsioon hakkab 2024. aastast kontrollima juhendis sätestatud põhimõtete järgimist ja üldtulemused on plaanis avalikustada.

Finantsinspektsioonil puudub seadusest tulenevalt tarbijakaebuste lahendamise õigus, kuid sellest hoolimata pöörduvad tarbijad oma muredega inspektsiooni poole. Pöördutud on ka põhimaksekontode avamisest keeldumise ja kontode sulgemisega seoses. Tarbijate kohtuväliseid vaidluseid aitaks lahendada inspektsiooni juures tegutsev finantsombudsman, kelle loomise vajadust on Finantsinspektsioon rõhutanud juba aastaid. Selleks on vaja muuta seadust, milleks Finantsinspektsioon on ettepaneku esitanud.

Põhimakseteenused on iga päev kasutatavad makseteenused, mille hulka kuuluvad sularahatoimingud, kaardimaksed, maksed internetis ja muu seesugune. Kohustus põhimakseteenuseid pakkuda kohaldub pankadele ja puudutab vaid tarbijatele pakutavaid makseteenuseid. Pank võib põhimaksekonto sulgeda väga piiratud hulgal juhtudel, näiteks siis, kui on ilmne, et kontot on kasutatud rahapesu eesmärkidel või kui inimene pole vähemalt 24 järjestikuse kuu jooksul maksekontol tehinguid teinud.

Eelmisel aastal esitati põhimaksekonto avamiseks 123 314 taotlust (aasta varem 106 703 taotlust) ning põhimakselepinguid sõlmiti 120 311 (aasta varem 105 036 lepingut). Mullu sulgesid pangad 31 883 inimese põhimaksekonto (aasta varem 65 048) ja konto avamisest keelduti 2785 korral (aasta varem 1677 korral).

Finantsinspektsiooni soovituslik juhend on kättesaadav finantsinspektsiooni veebilehel. Põhilisi makseteenuseid tutvustav artikkel on kättesaadav finantsinspektsiooni tarbijaveebis minuraha.ee.