Esmaspäeval algab Läti panganduses pööret lubava Indexo aktsiate märkimine

Indexo kaasab kapitali, et alustada tegevust universaalpangana. Praeguseni on ettevõte tegelenud pensionifondide haldamisega ning on 125 000 kliendi ja 890 miljoni euro suuruse hallatavate varade mahuga Swedbanki ja SEB järel Lätis suuruselt kolmas teise samba pensionihaldur. Tänavu on Indexo jätkanud kiiret kasvu – varade maht on tõusnud poole võrra ja klientide arv 30%.

Ühe Indexo aktsia hinnaks on 12 eurot, mis on turuhinnast nüüdseks kõrgem hind. Kui nädala algul kauplesid Indexo aktsiad hinnal 12,7 eurot, siis nüüdseks on hind langenud 11,25 euroni.

Märkimine algab 11. detsembril ja kestab kuni 29. detsembrini. Indexo uues aktsiaemissioonis pakutakse kokku 1 150 000 aktsiat, miinimumlimiiti pole kehtestatud. Uus pank on tegutsemiseks valmis, ettevalmistused tehtud, kapitali kogumine on viimane samm litsentsi saamiseks. „Oleme ehitanud uue panga IT-infrastruktuuri, palganud meeskonna, oleme valmis lähikuudel alustama klientide teenindamist,“ kinnitas Indexo juhatuse liige Henrik Karmo.

Tema sõnul võib Indexo pangalt oodata edu, kuivõrd Läti pangandusturg on Eesti omast mitme aasta võrra maas: klientide valik on kehvem, seal toimetavad ainult suured Skandinaavia pangad. Nende jaoks ei ole Balti riik kõige atraktiivsem turg, mille arendamisega ja klientide hoidmisega kõige aktiivsemalt tegeleda.

Lõunanaabrite majapidamiste laenumaht on tunduvalt väiksem kui Eestis ja üks madalamaid eurotsoonis, laenuintressid on samas eurotsooni ühed kallimad ja klientidele makstakse ka hoiuste eest vähem intressi.