Madis Müller: ekspordi jätkuv vähenemine ei ole hea märk

Raskem on taastumine sellisel juhul, kui kriis on jätnud majandusele püsivama jälje ning ettevõtete ja laiemalt majanduse konkurentsivõime on saanud rängemalt kannatada. Lisaks on väliskeskkonnas toimunud olulisi muutusi. Geopoliitilised pinged on põhjustanud ümberkorraldusi tarneahelates, mis võivad muuta Eesti ettevõtjate väljavaateid. Mitmes ELi riigis ja mujal on võetud toetus- ja tööstuspoliitika meetmeid, millega Eestil on raske konkureerida. „Peame endilt küsima, kui palju on olukord ettevõtjate jaoks viimastel aastatel muutunud,“ ütles Müller, kutsudes üles arutelule, millised oleksid Eesti edutegurid selles muutnud keskkonnas. „Küsimus on, kas saame loota vaid sellele, et meie eksportivad ettevõtted Euroopa teiste majanduste taastudes taas ka Eesti majanduse kasvule tõmbavad või peame siiski otsima täiendavaid võimalusi oma konkurentsivõime parandamiseks,“ ütles Müller.